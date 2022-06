Ultime Notizie – Effetto Bce sulle Borse: europee negative, spread in salita (Di venerdì 10 giugno 2022) Le Borse europee aprono l’ultima seduta della settimana in territorio negativo dopo lo scivolone di ieri innescato dalle decisioni della Bce. Lo spread Btp-Bund apre inoltre in rialzo a 232 punti dopo l’impennata di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,77%. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,81% a 23.585 punti. Londra perde lo 0,54%, Francoforte lo 0,70% e Parigi lo 0,64%. Fra le Borse asiatiche Tokyo ha chiuso in netto ribasso, con il Nikkei 225 in flessione dell’1,49%. Fra le materie prime è in lieve calo il prezzo del petrolio, con il Wti a 121 dollari al barile. Sull’indice principale della piazza milanese Bper si aggiudica la maglia nera, con un ribasso del 2,92%, dopo la presentazione del piano industriale al 2025. Male anche Cnh Industrial (-2,16%) e perdono oltre un punto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Leaprono l’ultima seduta della settimana in territorio negativo dopo lo scivolone di ieri innescato dalle decisioni della Bce. LoBtp-Bund apre inoltre in rialzo a 232 punti dopo l’impennata di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta al 3,77%. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,81% a 23.585 punti. Londra perde lo 0,54%, Francoforte lo 0,70% e Parigi lo 0,64%. Fra leasiatiche Tokyo ha chiuso in netto ribasso, con il Nikkei 225 in flessione dell’1,49%. Fra le materie prime è in lieve calo il prezzo del petrolio, con il Wti a 121 dollari al barile. Sull’indice principale della piazza milanese Bper si aggiudica la maglia nera, con un ribasso del 2,92%, dopo la presentazione del piano industriale al 2025. Male anche Cnh Industrial (-2,16%) e perdono oltre un punto ...

Pubblicità

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - junews24com : Dybala Inter, la Joya detta le condizioni: si aspetta questo da Marotta - - Miki_2313 : RT @sole24ore: ?? #UrsulaVonderLeyen , ricostruiremo l’ #Ucraina, è nostro dovere: -