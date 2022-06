Tonali: «Non voglio sentirmi un leader, ora bisogna far sentire tutti dentro la squadra» (Di venerdì 10 giugno 2022) Accanto a Roberto Mancini, in conferenza stampa, per l’Italia, anche il centrocampista del Milan, Sandro Tonali. Domani si gioca Inghilterra-Italia. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “In questo momento non mi voglio sentire leader, è un momento delicato per tutta la squadra. bisogna essere uniti, non solo per me ma per i più giovani che vengono per le prime volte qui. bisogna far sentire tutti dentro la squadra senza avere un vero e proprio leader, tutti devono sentirsi parte del gruppo“. Vi inginocchierete come gli inglesi? “Sì, ne abbiamo parlato con la squadra oggi. Lo faremo come gesto di rispetto nei loro confronti, ci ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) Accanto a Roberto Mancini, in conferenza stampa, per l’Italia, anche il centrocampista del Milan, Sandro. Domani si gioca Inghilterra-Italia. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “In questo momento non mi, è un momento delicato per tutta laessere uniti, non solo per me ma per i più giovani che vengono per le prime volte qui.farlasenza avere un vero e propriodevono sentirsi parte del gruppo“. Vi inginocchierete come gli inglesi? “Sì, ne abbiamo parlato con laoggi. Lo faremo come gesto di rispetto nei loro confronti, ci ...

Pubblicità

FBiasin : Primi commenti sulla possibilità #Bellanova per l’#Inter: - “È retrocesso!” (Come Tonali). - “Poco intrigante” (Co… - napolista : #Tonali: «Non voglio sentirmi un leader, ora bisogna far sentire tutti dentro la squadra» In conferenza: «E’ un mo… - 4gog0 : RT @pasqlaragione: Tonali: “Tocca a noi giovani dimostrare che la solita storiella che non siamo pronti non è vera. Dobbiamo giocare nel cl… - LucaParry85 : Centrocampisti Diaz resterà qui Adlii o resta qui o va in prestito? Pobega ogni estate fanno sapere che ci puntano… - Den96109848 : RT @pasqlaragione: Tonali: “Tocca a noi giovani dimostrare che la solita storiella che non siamo pronti non è vera. Dobbiamo giocare nel cl… -