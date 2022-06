Sono la coppia più bella e amata di Temptation Island: oggi la vita è cambiata (Di venerdì 10 giugno 2022) Da l’esperienza a Temptation Island è passato un po’ di tempo. oggi la vita della coppia più bella e più amata è cambiata tantissimo. Ecco come Sono diventati! Stiamo parlando di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. La coppia si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico italiano durante la terza edizione del noto reality L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 10 giugno 2022) Da l’esperienza aè passato un po’ di tempo.ladellapiùe piùtantissimo. Ecco comediventati! Stiamo parlando di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. Lasi è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico italiano durante la terza edizione del noto reality L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

