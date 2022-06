Scintille tra Del Debbio e i tifosi del Reddito | partono i vaffa in diretta

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 giugno 2022) Scambio reciproco di “gentilezze” tra il gruppo di sostenitori deldi cittadinanza e il conduttore della trasmissione Diritto e Rovescio Paolo Del. Durante la puntata andata in onda nella serata di giovedì 9 giugno sono volate parole grosse nello studio di Rete 4. Il tema riguardante la misura del Movimento 5 Stelle è quanto mai divisivo negli ultimi mesi. Gli imprenditori, ospiti del programma, hanno illustrato la loro esperienza nell'ambito di alcuni colloqui tenuti con percettori del sussidio, i quali richiederebbero pagamenti in nero per poter continuare ad incassarlo e a sommarlo allo stipendio da lavoratori. In collegamento con lo studio è intervenuta la delegazione di persone che usufruiscono dell'indennità statale: “Noi speravamo di arrivare in una trasmissione nella quale si poteva ragionare sul modo per superare i limiti ...