Platini: «La Fifa mi ha fatto passare per truffatore solo per non farmi diventare presidente» (Di venerdì 10 giugno 2022) “Quello che la Fifa ha fatto a Blatter e a me è scandaloso. Ci hanno fatto passare per imbroglioni, truffatori, riciclatori di denaro. Tutto per non farmi diventare presidente”. Michel Platini dice Fifa ma intende Infantino, che per buona parte della più autorevole stampa internazionale (L’Equipe, Süddeutsche Zeitung e New York Times, per esempio) è sospettato di essere il manovratore dell’inchiesta che ha portato a processo i due ex uomini più potenti del calcio mondiale. Che adesso, in aula in Svizzera stanno peraltro facendo una figura da cialtroni. La procura svizzera accusa Blatter e Platini di frode, in subordine di appropriazione indebita, in ulteriore subordine di cattiva gestione penale oltre che di falso in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) “Quello che lahaa Blatter e a me è scandaloso. Ci hannoper imbroglioni, truffatori, riciclatori di denaro. Tutto per non”. Micheldicema intende Infantino, che per buona parte della più autorevole stampa internazionale (L’Equipe, Süddeutsche Zeitung e New York Times, per esempio) è sospettato di essere il manovratore dell’inchiesta che ha portato a processo i due ex uomini più potenti del calcio mondiale. Che adesso, in aula in Svizzera stanno peraltro facendo una figura da cialtroni. La procura svizzera accusa Blatter edi frode, in subordine di appropriazione indebita, in ulteriore subordine di cattiva gestione penale oltre che di falso in ...

