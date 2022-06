Mancini: «Non c’era tempo e nemmeno una logica per iniziare un nuovo ciclo» (Di venerdì 10 giugno 2022) Le parole di Roberto Mancini nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Nations League contro l’Inghilterra Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa che precede la sfida di Nations League contro l’Inghilterra. Di seguito le sue dichiarazioni. PARTITA DI DOMANI – «Sarà una partita dura, come tutte le gare che si giocano contro l’Inghilterra. Non abbiamo ancora deciso chi giocherà, vedremo dopo l’allenamento di stasera. Vale per Gnonto e gli altri, soprattutto per quelli che hanno giocato due gare di seguito. Scamacca è pronto dovesse essere lui il centravanti». NUOVI E PUNTI FERMI – «Potessimo riuscire a non stravolgere tutto sarebbe meglio. Ma faccio un esempio: Cristante ha giocato due gare in quattro giorni e ce n’è un’altra tra tre giorni. Lì non abbiamo troppe scelte, abbiamo lui, Esposito e forse ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Le parole di Robertonella conferenza stampa di presentazione della sfida di Nations League contro l’Inghilterra Robertoha parlato in conferenza stampa che precede la sfida di Nations League contro l’Inghilterra. Di seguito le sue dichiarazioni. PARTITA DI DOMANI – «Sarà una partita dura, come tutte le gare che si giocano contro l’Inghilterra. Non abbiamo ancora deciso chi giocherà, vedremo dopo l’allenamento di stasera. Vale per Gnonto e gli altri, soprattutto per quelli che hanno giocato due gare di seguito. Scamacca è pronto dovesse essere lui il centravanti». NUOVI E PUNTI FERMI – «Potessimo riuscire a non stravolgere tutto sarebbe meglio. Ma faccio un esempio: Cristante ha giocato due gare in quattro giorni e ce n’è un’altra tra tre giorni. Lì non abbiamo troppe scelte, abbiamo lui, Esposito e forse ...

Pubblicità

officialmaz : Leggo e ascolto commenti esaltati per un 2-1 all'Ungheria, Nazionale che balla attorno al numero 40 del ranking FIF… - Azzurri : #NationsLeague ??? #Mancini: 'Peccato aver concesso il gol del pareggio. All'inizio non è stato facile, poi i ragaz… - Azzurri : #Nazionale ???? ??? Intervista al Ct Roberto #Mancini alla vigilia di #ItaliaUngheria Per approfondire ????… - CalcioNews24 : Mancini: «Non c’era tempo e nemmeno una logica per iniziare un nuovo ciclo» - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Italia, Mancini: 'Era impossibile anticipare il nuovo ciclo, non c'era tempo né logica' -