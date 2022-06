Lista di proscrizione, Gabrielli: “Documento nelle mani dei giornalisti? Non è sceso dal cielo, cosa gravissima. Nulla rimarrà impunito” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Il Documento è arrivato nelle mani dei giornalisti non perché sceso dal cielo, è stato editato il 3 giugno, le stesse tempistiche fanno pensare che ci sia stata qualche mano solerte. È una cosa gravissima, non tanto per le informazioni, ma il fatto stesso che un Documento classificato, che doveva rimanere nell’ambito della disponibilità degli operatori, sia stato diffuso è una cosa gravissima”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, in conferenza stampa nella Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio, dopo la declassificazione del Documento di monitoraggio sullo stato della disinformazione e dopo la pubblicazione sul Corriere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) “Ilè arrivatodeinon perchédal, è stato editato il 3 giugno, le stesse tempistiche fanno pensare che ci sia stata qualche mano solerte. È una, non tanto per le informazioni, ma il fatto stesso che unclassificato, che doveva rimanere nell’ambito della disponibilità degli operatori, sia stato diffuso è una”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco, in conferenza stampa nella Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio, dopo la declassificazione deldi monitoraggio sullo stato della disinformazione e dopo la pubblicazione sul Corriere ...

