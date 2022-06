L’ Ecuador verso l’esclusione da Qatar 2022?

(Di venerdì 10 giugno 2022) Con ogni probabilità l’vedrà vanificata la qualificazione ai prossimi Mondiali inraggiunta alle spalle di Brasile, Argentina ed Uruguay, a causa di un grave reato che la Fifa avrebbe accertato e che di conseguenza dovrebbe punire nelle prossime ore. Perché l’sarà escluso dai Mondiali? Tutto nasce dalla denuncia presentata dalla Federazione cilena alla Fifa riguardante la presunta falsa identità di Byran Castillo, terzino destro del clubiano, Barcelona Guayaquil, già da alcuni anni militante anche in Nazionale. Stando a quanto risultato da un documento in possesso dei cileni, il giocatore sarebbe nato in Colombia e avrebbe tre anni in più di quelli dichiarati ufficialmente. Se ciò venisse confermato, come sembra, le due partite disputate dall’contro il Cile ...

Al posto della formazione di Alfaro, che dovrebbe essere sanzionata per l'utilizzo di un giocatore di nazionalità colombiana, pronto il ...Mondiali 2022:l'esclusione. Ma zero speranze per l'Italia visto che sarà ripescata una selezione sudamericana L'viaggial'esclusione dal Mondiale in Qatar. La Fifa sta valutando l'...A fornire le prove dell'alterazione Eduardo Carlezzo, avvocato della Federcalcio cilena, che avrebbe dimostrato come il giocatore sarebbe nato a Tumaco, in Colombia, e non in Ecuador. Difficile, anzi ...Il motivo è legato all'utilizzo di Byron Castillo che ha falsificato i documenti di nascita essendo in realtà colombiano. Poche speranze per l'Italia ...