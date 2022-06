“Incontro a Londra”: calciomercato Inter, Ausilio ha già un colpo in canna (Di venerdì 10 giugno 2022) Inter, il mercato estivo può regalare sorprese inattese ai tifosi nerazzurri. Oggi Piero Ausilio è volato a Londra: Incontro con l’agente. L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per costruire la rosa che verrà. Il club nerazzurro ha una lunga lista dei desideri sulla quale ci sono sicuramente ascritti i nomi di Paulo Dybala e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 10 giugno 2022), il mercato estivo può regalare sorprese inattese ai tifosi nerazzurri. Oggi Pieroè volato acon l’agente. L’di Steven Zhang è al lavoro per costruire la rosa che verrà. Il club nerazzurro ha una lunga lista dei desideri sulla quale ci sono sicuramente ascritti i nomi di Paulo Dybala e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter I Incontro a Londra tra #Ausilio e l'agente di #Milenkovic: confermato l'interesse per il serbo - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, INCONTRO TRA AUSILIO E L'AGENTE DI MILENKOVIC Blitz a Londra per il difensore della Fior… - serieAnews_com : ?? #Inter, il ds #Ausilio vola a Londra: incontro con #Ramadani, agente di #Milenkovic - burattinaio0 : RT @DiMarzio: .@Inter I Incontro a Londra tra #Ausilio e l'agente di #Milenkovic: confermato l'interesse per il serbo - internewsit : Ausilio a Londra, possibile anche incontro col Tottenham. Poi l'Inter valuta - SI - -