Hjulmand al Napoli? Parla il presidente del Lecce

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 giugno 2022) Saverio Sticchi Damiani,del, hato a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione “Radio Goal” di Morten, centrocampista delaccostato a molte squadre di Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:Calciomercato, può arrivare? “? Nessuna domanda da De Laurentiis. Tanti lo apprezzano, piace a tanti club non solo italiani. Lui è un centrocampista moderno e piace anche a società di Premier League. In questi giorni è stato anche convocato in Nazionale e siamo contenti che sia un nostro calciatore. Pantaleo Corvino è stato molto bravo a pescarlo”. “Ounas o Gaetano al ...