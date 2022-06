Costretto a chiudere bar per pagare usuraio | un arresto

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sarebbe statoil suo bar per provare a ricavare i soldi necessari ad estinguere il rapporto finanziario con il suo. Un episodio ricostruito dai finanzieri del comando provinciale di SALERNO che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne Luca Bifulco. Il giovane e’ ritenuto responsabile di usura aggravata ai danni del titolare di un bar di SALERNO che, a causa delle difficolta’ economiche acuitesi nel periodo della pandemia, si era rivolto al 28enne per ottenere un prestito di 8mila euro. In cambio della somma, al titolare del bar era stato chiesto un importo aggiuntivo a titolo d’interessi, pari al 20% su base mensile. Gli approfondimenti condotti dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di SALERNO hanno permesso di riscontrare che, a ...

Salerno. Costretto a chiudere il suo bar per far fronte ai debiti contratti con un usuraio. E' quanto avvenuto a Salerno, dove i militari del Comando ...