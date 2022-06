Comunali | le polemiche sul “sistema Asti” infiammano la campagna Il centrosinistra prova a scippare la città a Rasero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ilcontro il “”. Nellapiemontese, alle elezioni amministrative di domenica, il sindaco uscente Maurizio, esponente di Forza Italia ed ex vicepresidente della Cassa di risparmio di, cerca di ottenere il secondo mandato nel segno della continuità amministrativa. A sostenerlo c’è il fronte unito del centrodestra, composto dai berlusconiani, Lega, Udc, Fratelli d’Italia e tre liste civiche. Per farcela, dovrà avere la meglio su altri sei candidati tra i quali spicca Paolo Crivelli. Sessantotto anni, medico infettivologo, Crivelli è stato richiamato adprima per fornire il suo aiuto durante l’emergenza Covid (era andato in Sicilia con la Croce rossa per assistere i profughi) e poi come candidato sindaco della coalizione ...