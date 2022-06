Caserta, aggredisce la compagna incinta e le brucia i vestiti. Poi evade dai domiciliari (Di venerdì 10 giugno 2022) È stato posto agli arresti domiciliari appena ieri. Ma già la scorsa notte l’uomo, un 45enne di Caserta, è stato sorpreso dai carabinieri in strada, senza autorizzazione. I militari lo hanno quindi arrestato in flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Il 45enne è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Caserta, aggredisce la compagna in stato di gravidanza Cos’era successo ieri mattina. L’uomo ha minacciato e ha aggredito la compagna convivente, in stato di gravidanza, e poi ha opposto resistenza nei confronti dei carabinieri. È questa l’escalation di violenza per cui i carabinieri lo hanno arrestato. Secondo quanto ricostruito, nel corso della mattinata l’uomo ha minacciato ed aggredito la compagna che aspetta un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) È stato posto agli arrestiappena ieri. Ma già la scorsa notte l’uomo, un 45enne di, è stato sorpreso dai carabinieri in strada, senza autorizzazione. I militari lo hanno quindi arrestato in flagranza del reato di evasione dagli arresti. Il 45enne è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.lain stato di gravidanza Cos’era successo ieri mattina. L’uomo ha minacciato e ha aggredito laconvivente, in stato di gravidanza, e poi ha opposto resistenza nei confronti dei carabinieri. È questa l’escalation di violenza per cui i carabinieri lo hanno arrestato. Secondo quanto ricostruito, nel corso della mattinata l’uomo ha minacciato ed aggredito lache aspetta un ...

