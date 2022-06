Calciomercato Inter: Ausilio a Londra, incontro con l’agente di Milenkovic (Di venerdì 10 giugno 2022) . I nerazzurri Interessati al serbo Nel suo blitz a Londra Piero Ausilio avrebbe incontrato Fali Ramadani, l’agente di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il profilo di Milenkovic sta scalando le gerarchie delle preferenze dell’Inter. Oggi è stato ribadito l’Interesse nerazzurro nei confronti del serbo col contratto in scadenza nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) . I nerazzurriessati al serbo Nel suo blitz aPieroavrebbe incontrato Fali Ramadani,di Nikoladella Fiorentina. Il profilo dista scalando le gerarchie delle preferenze dell’. Oggi è stato ribadito l’esse nerazzurro nei confronti del serbo col contratto in scadenza nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

