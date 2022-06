Belotti, Destro, Pinamonti: il valzer delle punte è pronto a decollare (Di venerdì 10 giugno 2022) Mattia Destro , Simone Zaza , Andrea Pinamonti , Andrea Belotti . Ma anche Joao Pedro e Leonardo Pavoletti : sono ancora loro, i goleador, gli attori principali di questa sessione di trattative. Tutti ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 giugno 2022) Mattia, Simone Zaza , Andrea, Andrea. Ma anche Joao Pedro e Leonardo Pavoletti : sono ancora loro, i goleador, gli attori principali di questa sessione di trattative. Tutti ...

Pubblicità

serieB123 : Belotti, Destro, Pinamonti: il valzer delle punte è pronto a decollare - sportli26181512 : #Belotti, Destro, #Pinamonti: il valzer delle punte è pronto a decollare: Tanti gli attaccanti in cerca di una sist… - Cippo85 : @Seby_Sarno_ Prenderemo il duo dal Bruges De Ketelaere per fare il trequartista e Noa Lang per fare l'esterno destr… - Luca100celleASR : @sirsetbulismo Si si come Belotti come Destro r come Cutrone… uguale uguale - massycherubin : @giannattasius La notizia migliore, adesso si può pensare ai colpi in entrata. Vicario per la porta. Il riscatto di… -