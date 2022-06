Austria-Francia 1-1 | Deschamps | “Non sono preoccupato per l’ultimo posto”

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Siamo stati aggressivi e siamo tornati a segnare. Abbiamo avuto il controllo ma non l’efficacia sotto porta. Abbiamo avuto tante occasioni, ma c’era sempre il portiere, i difensori, la traversa… Peccato che i giocatori non vengano premiati”. Lo ha detto il ct della, Didier, dopo il pareggio in casa dell’che relega i bleus aldel girone di Nations League: “Non. Questi noni risultati che speravamo, ma devo fare i conti con i nostri errori e gli stati di forma. Non siamo al top della forma, per questo do spazio ai giovani”. SportFace.

Pubblicità

RadioAirplay_it : #UnaCosaPiùGrande di @MetaErmal e #GiulianoSangiorgi è trasmesso dalle #radio di 10 paesi ?????? Austria-Croazia-Fr… - LaNetaNeta_ : Benzema, la esperanza de Francia ante Austria - SportRepubblica : Mbappé è super, ma la Francia stenta: 1-1 in Austria - News24_it : Austria impone 1-1 ai Bleus, la Croazia batte 1-0 la Danimarca - sportli26181512 : Francia flop nonostante Mbappé e resta ultima. Croazia ok con Pasalic: Mbappé segna ma la Francia delude ancora una… -

1 - 1 La gara nel complesso non riserva particolari emozioni, specialmente nelle fasi iniziali. L'occasione migliore capita al 18' a Benzema, che tenta il tap - in dopo la ...Sconfitte per Reja e De Biasi Continua a stentare lain Nations League: i francesi non vanno oltre l'1 - 1 in casa dell'con Mbappé che risponde al vantaggio di Weimann. Ma transalpini ...Nella terza giornata di Nations League, la Francia subisce il secondo pareggio di fila contro l’Austria di Rangnick e resta ultima nel girone A1 di Nations League con 2 punti. Mentre l’Austria sale al ...Prosegue la terza giornata della UEFA Nations League 2022-2023 di calcio: nel Gruppo 1 della Lega A l'Austria blocca sul pareggio per 1-1 la Francia, mentre la Croazia passa per 0-1 in Danimarca. Nel ...