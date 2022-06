A Messina la Lega sceglie De Luca e tradisce il Centrodestra (Di venerdì 10 giugno 2022) Matteo Salvini rompe il fronte del Centrodestra a Messina, stregato dall’ex primo cittadino. La Lega-Prima l’Italia ha deciso di appoggiare il candidato di Sicilia Vera (movimento dell’ex sindaco Cateno De Luca (nella foto) in corsa per fare il governatore dell’Isola) Federico Basile. Il resto della coalizione si è invece schierato con Maurizio Croce. Salvini stregato dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca rompe il fronte del Centrodestra “Lì vinceremo al primo turno”, ha detto Salvini a margine dell’ultima udienza del processo Open Arms a Palermo, riferendosi alla sfida elettorale nella terza città più grande della Sicilia. E i sondaggi circolati nelle scorse settimane sembrano dargli ragione. Basile, ex direttore generale del Comune, ed ex consigliere di quartiere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) Matteo Salvini rompe il fronte del, stregato dall’ex primo cittadino. La-Prima l’Italia ha deciso di appoggiare il candidato di Sicilia Vera (movimento dell’ex sindaco Cateno De(nella foto) in corsa per fare il governatore dell’Isola) Federico Basile. Il resto della coalizione si è invece schierato con Maurizio Croce. Salvini stregato dall’ex sindaco diCateno Derompe il fronte del“Lì vinceremo al primo turno”, ha detto Salvini a margine dell’ultima udienza del processo Open Arms a Palermo, riferendosi alla sfida elettorale nella terza città più grande della Sicilia. E i sondaggi circolati nelle scorse settimane sembrano dargli ragione. Basile, ex direttore generale del Comune, ed ex consigliere di quartiere ...

