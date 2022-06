Serie A, doppia utenza a costi maggiorati: i prezzi di DAZN per il 2022-23 (Di giovedì 9 giugno 2022) DAZN, il colosso dello streaming che dalla scorsa stagione detiene i diritti televisivi della Serie A, ha svelato le tariffe in vista della stagione 2022/23. A riportarlo è Il Sole 24 Ore, e il cambiamento più radicale riguarda il doppio abbonamento; ossia la possibilità di vedere contemporaneamente lo stesso contenuto su due dispositivi diversi, che è sfociato nella possibilità di condividere l’abbonamento, dimezzandone il costo. DAZN abbonamento costo DAZN aumenta i prezzi: c’è anche il doppio abbonamento La possibilità della doppia utenza è stata confermata per la prossima stagione, a fronte però di un sovrapprezzo di dieci euro, per un costo totale dell’abbonamento di 39,99 euro al mese contro i classici 29,99. Il Sole 24 Ore precisa ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 giugno 2022), il colosso dello streaming che dalla scorsa stagione detiene i diritti televisivi dellaA, ha svelato le tariffe in vista della stagione/23. A riportarlo è Il Sole 24 Ore, e il cambiamento più radicale riguarda il doppio abbonamento; ossia la possibilità di vedere contemporaneamente lo stesso contenuto su due dispositivi diversi, che è sfociato nella possibilità di condividere l’abbonamento, dimezzandone il costo.abbonamento costoaumenta i: c’è anche il doppio abbonamento La possibilità dellaè stata confermata per la prossima stagione, a fronte però di un sovrapprezzo di dieci euro, per un costo totale dell’abbonamento di 39,99 euro al mese contro i classici 29,99. Il Sole 24 Ore precisa ...

