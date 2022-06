Rahhal morto per salvare due bambini | Mattarella pensa all' onorificenza

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il Quirinale ha chiesto di conoscere la storia del gestore del lido che ha sacrificato la sua vita perdue bimbi in difficoltà tra le onde del mare. "Era tifoso del Napoli e voleva portare qui suo figlio per farlo assistere: ha la sindrome di Down"

Pubblicità

fanpage : Una medaglia al valor civile a Rahhal Amarri ??? - ciropellegrino : Onore a #RahhalAmarri, 42 anni, titolare del Lido dei Gabbiani al Villaggio Coppola, #CastelVolturno (Caserta) mort… - fanpage : 'Un gesto di eroismo e di enorme altruismo. Un gesto che non possiamo dimenticare” Si chiamava Rahhal Amarri, 42 an… - Etrurianews : TARQUINIA - Qualche giorno fa ha fatto il giro del web la notizia della morte di Rahhal Amarri, 42enne marocchino,… - jezebelforever : RT @karimamoual: Poi c’è #Rahhal Amari,42 anni, marocchino, gestore di un lido che si è gettato tra le onde salvando 2 bambini. È morto a r… -

TARQUINIA - Qualche giorno fa ha fatto il giro del web la notizia della morte diAmarri , 42enne marocchino, che ha salvato due bambini che stavano annegando in mare ma èpoco dopo, stroncato da un malore per la fatica. E un caso analogo è avvenuto a Tarquinia, per ...Qualche giorno fa ha fatto il giro del web la notizia della morte diAmarri, 42enne marocchino, che ha salvato due bambini che stavano annegando in mare ma èpoco dopo, stroncato da un malore per la fatica. E un caso analogo è avvenuto a Tarquinia, per ...TARQUINIA – Qualche giorno fa ha fatto il giro del web la notizia della morte di Rahhal Amarri, 42enne marocchino, che ha salvato due bambini che stavano annegando in mare ma è morto poco dopo, ...TARQUINIA - Qualche giorno fa ha fatto il giro del web la notizia della morte di Rahhal Amarri, 42enne marocchino, che ha salvato due bambini che stavano annegando in mare ma è morto ...