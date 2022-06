Pandemia e guerra: gli alieni lo avevano avvisato su tutto (Di giovedì 9 giugno 2022) Da cinquant’anni Calvin Parker continua a parlare del presunto rapimento alieno che avrebbe subito da giovane. La sua storia è nota a tutti gli ufologi come l’abduzione di Pascagoula. Un fatto che sarebbe avvenuto nel 1973 vicino Pascagoula, nello Stato del Mississipi negli USA, ai danni di Charles Hickson e Calvin Parker. Poco tempo fa Parker è tornato su quei giorni e ha dichiarato che gli alieni lo avevano avvisato su tutto ciò che stiamo vivendo in questi anni: Pandemia, guerra… Migliaia di persone nel mondo denunciano di essere state rapite dagli alieni. Ma il caso di Parker e Hickson fu particolare, perché la polizia e i media diedero enorme risalto alla faccenda. L’adbuzione di Parker: gli alieni lo avevano ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 9 giugno 2022) Da cinquant’anni Calvin Parker continua a parlare del presunto rapimento alieno che avrebbe subito da giovane. La sua storia è nota a tutti gli ufologi come l’abduzione di Pascagoula. Un fatto che sarebbe avvenuto nel 1973 vicino Pascagoula, nello Stato del Mississipi negli USA, ai danni di Charles Hickson e Calvin Parker. Poco tempo fa Parker è tornato su quei giorni e ha dichiarato che glilosuciò che stiamo vivendo in questi anni:… Migliaia di persone nel mondo denunciano di essere state rapite dagli. Ma il caso di Parker e Hickson fu particolare, perché la polizia e i media diedero enorme risalto alla faccenda. L’adbuzione di Parker: glilo...

