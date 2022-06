Omicidi di Sarzana, Bedini indagato anche per la morte di Camilla Bertolotti. “Accertamenti interni” sul mancato arresto dopo la condanna (Di giovedì 9 giugno 2022) Le accuse per Daniele Bedini si allargano. Il falegname di 32 anni arrestato per l’Omicidio di Nevila Pjetri, ritrovata cadavere lungo il greto del torrente Parmignola a Sarzana, è indagato anche per l’uccisione della donna trans Camilla Bertolotti. Mentre il tribunale di Massa ha avviato “Accertamenti interni” sul mancato arresto dopo la condanna definitiva per una rapina: la sentenza della Cassazione risale al 2021, le motivazioni sono state depositate a febbraio, ma l’ordine di esecuzione della pena è arrivato solo mercoledì. Il cadavere di Bertolotti è stato trovato il lunedì mattina, 24 ore dopo quello di Pjetri, a 3 chilometri di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Le accuse per Danielesi allargano. Il falegname di 32 anni arrestato per l’o di Nevila Pjetri, ritrovata cadavere lungo il greto del torrente Parmignola a, èper l’uccisione della donna trans. Mentre il tribunale di Massa ha avviato “” sulladefinitiva per una rapina: la sentenza della Cassazione risale al 2021, le motivazioni sono state depositate a febbraio, ma l’ordine di esecuzione della pena è arrivato solo mercoledì. Il cadavere diè stato trovato il lunedì mattina, 24 orequello di Pjetri, a 3 chilometri di ...

Advertising

zazoomblog : Omicidi Sarzana Bedini indagato anche per secondo assassinio - #Omicidi #Sarzana #Bedini #indagato - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Omicidi Sarzana, mancato arresto dell'indagato: accertamenti Tribunale #sarzana #davidebedini #tribunale #cassazione… - MediasetTgcom24 : Omicidi Sarzana, mancato arresto dell'indagato: accertamenti Tribunale #sarzana #davidebedini #tribunale… - Ossmeteobargone : Omicidi Sarzana:Bedini indagato anche per omicidio Camilla - andreastoolbox : #Omicidi Sarzana, Bedini indagato per entrambi i delitti: è giallo sulla calibro 22 -