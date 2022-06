Musk mette un piede in Ucraina con Starlink

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il ministro della Trasformazione digitale dell’, Mykhailo Fedorov, secondo quanto riferisce il canale Telegram Ukraine Now, ha annunciato che l’ufficio di rappresentanza di SpaceX inizierà presto a lavorare in. Il gruppo aerospaziale del magnate americano Elonaprirà una sede a Kiev per sviluppare con il paese ucraino una partnership su, il sistema satellitare ideato daper fornire connettività internet. Fin dall’inizio dell’invasione russa l’è connessa a internet grazie ai satellitiha infatti fornito a Kiev 15mila kit di trasmissione in grado di garantire connettività sul campo alle forze armate attraverso la sua costellazione di satelliti. Una decisione che nelle ...

