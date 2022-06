Milano, uomo di 47 anni accoltellato in strada. Ignote le cause (Di giovedì 9 giugno 2022) . Negli stessi momenti un giovane di 20 anni è stato ferito con una bottiglia Nella tarda serata di ieri, 8 giugno, un uomo di 47 anni è stato soccorso in seguito ad un accoltellamento. L’episodio è avvenuto nella periferia della città e precisamente in via Leopoldo Fagnani a Sedriano, hinterland est di Milano. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie, tant’è che si è reso necessario l’intervento di una ambulanza e di un’auto medica allertate in codice rosso. Grazie all’intervento dei medici, l’uomo è stato stabilizzato e successivamente condotto in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Attualmente le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Leggi anche: REFERENDUM ED ESAMI DI STATO, C’È L’OBBLIGO DELLE MASCHERINE? I carabinieri della compagnia di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 giugno 2022) . Negli stessi momenti un giovane di 20è stato ferito con una bottiglia Nella tarda serata di ieri, 8 giugno, undi 47è stato soccorso in seguito ad un accoltellamento. L’episodio è avvenuto nella periferia della città e precisamente in via Leopoldo Fagnani a Sedriano, hinterland est di. Le condizioni dell’sono apparse subito serie, tant’è che si è reso necessario l’intervento di una ambulanza e di un’auto medica allertate in codice rosso. Grazie all’intervento dei medici, l’è stato stabilizzato e successivamente condotto in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Attualmente le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Leggi anche: REFERENDUM ED ESAMI DI STATO, C’È L’OBBLIGO DELLE MASCHERINE? I carabinieri della compagnia di ...

