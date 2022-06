Migranti, Salvini a processo per diffamazione contro Carola Rackete (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Offesa o critica politica? Si gioca tutto qui il processo che si è aperto oggi a Milano e che vede Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, accusato di diffamazione nei confronti di Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3 accusata sui social di esser “complice di scafisti e trafficanti, sbruffoncella, criminale, ricca tedesca fuorilegge, delinquente, ricca e viziata comunista tedesca, zecca tedesca, comandante criminale”. Parole scritte su Facebook tra il 26 giugno e il 19 luglio 2019 quando la comandante approdò a Lampedusa con alcune decine di naufraghi forzando il blocco imposto dalle autorità italiane. Un comportamento che Salvini criticò sui social e che per il difensore, l’avvocato Claudia Eccher hanno un nesso con la sua attività di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Offesa o critica politica? Si gioca tutto qui ilche si è aperto oggi a Milano e che vede Matteo, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, accusato dinei confronti di, comandante della Sea Watch 3 accusata sui social di esser “complice di scafisti e trafficanti, sbruffoncella, criminale, ricca tedesca fuorilegge, delinquente, ricca e viziata comunista tedesca, zecca tedesca, comandante criminale”. Parole scritte su Facebook tra il 26 giugno e il 19 luglio 2019 quando la comandante approdò a Lampedusa con alcune decine di naufraghi forzando il blocco imposto dalle autorità italiane. Un comportamento checriticò sui social e che per il difensore, l’avvocato Claudia Eccher hanno un nesso con la sua attività di ...

