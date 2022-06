Manchester City, Silva ha idee chiare sul futuro (Di giovedì 9 giugno 2022) Bernardo Silva è pronto a lasciare il Manchester City. Nelle prossime settimane, il portoghese e la dirigenza dei Citizens si incontreranno... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Bernardoè pronto a lasciare il. Nelle prossime settimane, il portoghese e la dirigenza dei Citizens si incontreranno...

Advertising

HowardNas0415 : RT @RMadridInfo: Manchester City spent 8x more Manchester United spent 8x more PSG spent 6x more Arsenal spent 5x more Barça spent 3x more… - sportli26181512 : Manchester City, Silva ha idee chiare sul futuro: Bernardo Silva è pronto a lasciare il Manchester City. Nelle pros… - PedroAlvesn99 : RT @RMadridInfo: Manchester City spent 8x more Manchester United spent 8x more PSG spent 6x more Arsenal spent 5x more Barça spent 3x more… - MarrwanYasserr : RT @RMadridInfo: Manchester City spent 8x more Manchester United spent 8x more PSG spent 6x more Arsenal spent 5x more Barça spent 3x more… - yannn3 : RT @RMadridInfo: Manchester City spent 8x more Manchester United spent 8x more PSG spent 6x more Arsenal spent 5x more Barça spent 3x more… -