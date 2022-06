Madjer condannato: 6 mesi di carcere per il 'Tacco di Allah' (Di giovedì 9 giugno 2022) Rabah Madjer, 'il Tacco di Allah', è stato condannato dal tribunale di Algeri a sei mesi di reclusione, in aggiunta una multa da 100 mila dinari (circa 650 euro) per falsa dichiarazione. La procura ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 giugno 2022) Rabah, 'ildi', è statodal tribunale di Algeri a seidi reclusione, in aggiunta una multa da 100 mila dinari (circa 650 euro) per falsa dichiarazione. La procura ...

