Lazio, Strakosha ai saluti: presto la firma con il Fulham (Di giovedì 9 giugno 2022) Il portiere della Lazio, Strakosha è pronto a salutare i biancocelesti: vicino la firma con il Fulham in Premier League La Lazio è pronta a salutare il portiere Strakosha. L'albanese è vicino alla firma con il Fulham che potrebbe già arrivare nelle prossime ore. A riportare la notizia il The Sun, che scrive anche che mancherebbe soltanto l'ufficialità per annunciare il primo colpo della società neo promossa in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

