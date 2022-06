La proposta di Tajani | “Berlusconi presidente del Consiglio” No al Draghi-bis

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 giugno 2022) Silvionuovamentedel? L'ipotesi è lanciata da Antonio, vice-di Forza Italia, nel corso di un'intervista ad Affari Italiani: “Deciderà, come è stato per il Quirinale. Per va bene, anzi, va benissimo. Ripeto, tocca a lui decidere, ma sarebbe certamente il migliordel”. “Quando ci siederemo attorno al tavolo decideremo le regole della coalizione, ancora non lo abbiamo fatto” ha detto ancoradopo che negli scorsi giorni Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia avevano chiesto regole precise per il futuro e la conferma del fatto che il partito della coalizione che prende più voti vada ad indicare il premier.sbarra poi la ...