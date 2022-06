Juventus, restyling sulla fascia: può arrivare dal Chelsea! (Di giovedì 9 giugno 2022) Juventus, pronto il restyling sulla fascia. Dopo il quarto posto dell’ultima stagione, i bianconeri, si tuffano sul mercato per cercare di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Le priorità della formazione torinese appaiono chiare, oltre a un centrocampista, Pogba su tutti, l’idea è quella di dare nuova linfa sugli esterni. La corsia bassa mancina non convince pienamente l’area tecnica ed è lì che Agnelli è pronto ad investire. Secondo le ultime voci di mercato crescerebbe l’interessamento nei confronti di Emerson Palmieri, terzino brasiliano naturalizzato italiano di proprietà del Chelsea. Emerson-Palmieri-Italia L’ultima stagione, il nazionale azzurro, l’ha passata vestendo la maglia del Lione, terminato il prestito, il giocatore ha fatto ritorno a Londra agli ordini di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022), pronto il. Dopo il quarto posto dell’ultima stagione, i bianconeri, si tuffano sul mercato per cercare di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Le priorità della formazione torinese appaiono chiare, oltre a un centrocampista, Pogba su tutti, l’idea è quella di dare nuova linfa sugli esterni. La corsia bassa mancina non convince pienamente l’area tecnica ed è lì che Agnelli è pronto ad investire. Secondo le ultime voci di mercato crescerebbe l’interessamento nei confronti di Emerson Palmieri, terzino brasiliano naturalizzato italiano di proprietà del Chelsea. Emerson-Palmieri-Italia L’ultima stagione, il nazionale azzurro, l’ha passata vestendo la maglia del Lione, terminato il prestito, il giocatore ha fatto ritorno a Londra agli ordini di ...

