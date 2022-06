GB, allarme erosione delle coste (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Le persone che vivono lungo le coste britanniche costa potrebbero essere costrette a trasferirsi causa cambiamenti climatici. E’ quanto sostengono i vertici dell”Agenzia per l’Ambiente del Regno Unito che ha lanciato un avvertimento alle comunità costiere: l’innalzamento del livello del mare e l’erosione potrebbero presto minacciare la loro sopravvivenza. Da temere in particolare gli effetti dell’erosione costiera: mentre infatti si può tornare a vivere in sicurezza dopo la maggior parte delle inondazioni fluviali, non c’è modo di ripristinare terreni che il mare ha semplicemente portato via. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Le persone che vivono lungo lebritanniche costa potrebbero essere costrette a trasferirsi causa cambiamenti climatici. E’ quanto sostengono i vertici dell”Agenzia per l’Ambiente del Regno Unito che ha lanciato un avvertimento alle comunità costiere: l’innalzamento del livello del mare e l’potrebbero presto minacciare la loro sopravvivenza. Da temere in particolare gli effetti dell’costiera: mentre infatti si può tornare a vivere in sicurezza dopo la maggior parteinondazioni fluviali, non c’è modo di ripristinare terreni che il mare ha semplicemente portato via. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

