DAZN aumenta i prezzi: abbonati furiosi si lamentano via social, i dettagli (Di giovedì 9 giugno 2022) Cosa bolle in pentola in casa DAZN? La stagione di Serie A si è da poco conclusa e la pay tv dovrà riscattare un'annata poco idilliaca, caratterizzata da tanti disservizi e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 9 giugno 2022) Cosa bolle in pentola in casa? La stagione di Serie A si è da poco conclusa e la pay tv dovrà riscattare un'annata poco idilliaca, caratterizzata da tanti disservizi e...

Advertising

A_A_ileen : Benissimo!!! #DAZN aumenta a €29.99 il costo mensile per il suo “servizio” #Daznout - Giadahsospesap1 : RT @Claplaz: Il prezzo di Dazn, che passa da 20 a 30 euro al mese, aumenta del 50%. E a Dazn sanno che non ci sarà il 50% degli abbonati c… - Claplaz : Il prezzo di Dazn, che passa da 20 a 30 euro al mese, aumenta del 50%. E a Dazn sanno che non ci sarà il 50% degli… - Djnc78 : In un paese in cui TUTTO (tranne gli stipendi fermi da 20 anni) aumenta senza controllo e limiti, anche gli amici d… - Pall_Gonfiato : #DAZN aumenta i prezzi degli abbonamenti: abbonati furiosi si lamentano via social, i dettagli -