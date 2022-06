Calciomercato Serie A LIVE: Dumfries per Lukaku, neopromosse su Ilicic, la Samp segue Gnonto (Di giovedì 9 giugno 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 9 GIUGNO Il futuro di Ilicic verso una neopromossa, è seguito da Monza e Cremonese (CLICCA QUI)Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati mettono nel mirino Gnonto (CLICCA QUI)La Juve a caccia di rinforzi in attacco, Asensio è il nuovo profilo monitorato (CLICCA QUI)Idea dell’Inter, per arrivare a Lukaku si potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 9 GIUGNO Il futuro diverso una neopromossa, è seguito da Monza e Cremonese (CLICCA QUI)doria, i blucerchiati mettono nel mirino(CLICCA QUI)La Juve a caccia di rinforzi in attacco, Asensio è il nuovo profilo monitorato (CLICCA QUI)Idea dell’Inter, per arrivare asi potrebbe ...

DiMarzio : #Calciomercato | Willy #Gnonto uomo mercato: @SassuoloUS, @BfcOfficialPage, @sampdoria e @TorinoFC_1906 su di lui - cmdotcom : #Dazn: ecco i prezzi per vedere la #SerieA 2022/23: sì a due dispositivi diversi a distanza, ma costa di più… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @ascolicalciofc, sfuma #Inzaghi per la panchina: monitorati #Vecchi e #Viali - despite_qwame : RT @DiMarzio: #Modena, fatta per #Cittadini dall'@Atalanta_BC. Settimana prossima altri contatti per #Diaw. #Varnier-@spalferrara, si va av… - DiMarzio : #Modena, fatta per #Cittadini dall'@Atalanta_BC. Settimana prossima altri contatti per #Diaw. #Varnier-@spalferrara… -