Calciomercato Monza, non solo Pinamonti: Galliani tenta un altro colpaccio! (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Monza, forte della promozione appena conquistata, sta programmando la rosa per la prima stagione in Serie A. Come d’abitudine, Galliani e Berlusconi pensano in grande e hanno annotato sul taccuino due giocatori italiani molto promettenti. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Monza sarebbe sulle tracce di Andrea Pinamonti e Matteo Pessina. I due vengono da stagioni diametralmente opposte. L’attaccante è riuscito ad affermarsi in Serie A con la maglia dell’Empoli. Grazie alle sue grandi qualità e al calcio offensivo proposto da Andreazzoli, la punta ha chiuso la stagione con la bellezza di 13 reti e 2 assist. Matteo Pessina Monza D’altro canto invece, dopo un Europeo che lo ha visto a dir poco protagonista, Pessina ha vissuto una stagione ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022) Il, forte della promozione appena conquistata, sta programmando la rosa per la prima stagione in Serie A. Come d’abitudine,e Berlusconi pensano in grande e hanno annotato sul taccuino due giocatori italiani molto promettenti. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilsarebbe sulle tracce di Andreae Matteo Pessina. I due vengono da stagioni diametralmente opposte. L’attaccante è riuscito ad affermarsi in Serie A con la maglia dell’Empoli. Grazie alle sue grandi qualità e al calcio offensivo proposto da Andreazzoli, la punta ha chiuso la stagione con la bellezza di 13 reti e 2 assist. Matteo PessinaD’canto invece, dopo un Europeo che lo ha visto a dir poco protagonista, Pessina ha vissuto una stagione ...

Advertising

sportmediaset : Monza a un passo da Pinamonti: 19 milioni di euro per l'Inter #Pinamonti #Monza #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza: primo incontro tra Galliani e gli agenti di #Pinamonti - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? #Dybala all'#Inter, prima offerta ?? #Galliani: 'E siamo anco… - phierpez : Ounas verso la cessione, non c'è solo il Monza: lo segue un altro club di Serie A - infoitsport : Calciomercato Monza, non solo Pinamonti: Galliani ci prova per un altro talento italiano! -