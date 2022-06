Bologna, la donna violentata dal radiologo durante un esame in una clinica privata (Di giovedì 9 giugno 2022) Un tecnico radiologo di 49 anni che lavorava in una clinica privata in provincia di Bologna ha confessato di aver violentato una paziente durante il controllo. La donna, racconta oggi l’edizione locale di Repubblica, doveva effettuare una radiologia lombosacrale in una struttura sanitaria polispecialistica. Si è sdraiata sul lettino per la risonanza e l’uomo le ha prima palpeggiato il seno e poi le ha praticato sesso orale dopo averle sfilato gli slip. La giovane è scappata dalla stanza e ha incontrato un’infermiera alla quale ha raccontato l’accaduto. Da lì è partita l’indagine dei carabinieri della compagnia di San Lazzaro. Per la donna è scattato il “codice rosa”, mentre in ospedale sono partiti gli accertamenti che hanno portato all’identificazione dell’accusato. ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Un tecnicodi 49 anni che lavorava in unain provincia diha confessato di aver violentato una pazienteil controllo. La, racconta oggi l’edizione locale di Repubblica, doveva effettuare una radiologia lombosacrale in una struttura sanitaria polispecialistica. Si è sdraiata sul lettino per la risonanza e l’uomo le ha prima palpeggiato il seno e poi le ha praticato sesso orale dopo averle sfilato gli slip. La giovane è scappata dalla stanza e ha incontrato un’infermiera alla quale ha raccontato l’accaduto. Da lì è partita l’indagine dei carabinieri della compagnia di San Lazzaro. Per laè scattato il “codice rosa”, mentre in ospedale sono partiti gli accertamenti che hanno portato all’identificazione dell’accusato. ...

Open_gol : Decisivo l’esame del Dna. Lui: mi scuso, sono pronto a risarcirla - cmont4560 : RT @ValerioLivia: LAURA BASSI 1711-1778 Seconda donna laureata in Italia: Filosofia e Fisica Sperimentale. Prima al mondo ad avere una catt… - BersaniLeda : RT @ValerioLivia: LAURA BASSI 1711-1778 Seconda donna laureata in Italia: Filosofia e Fisica Sperimentale. Prima al mondo ad avere una catt… - VentagliP : RT @ValerioLivia: LAURA BASSI 1711-1778 Seconda donna laureata in Italia: Filosofia e Fisica Sperimentale. Prima al mondo ad avere una catt… - comemusica : RT @ValerioLivia: LAURA BASSI 1711-1778 Seconda donna laureata in Italia: Filosofia e Fisica Sperimentale. Prima al mondo ad avere una catt… -