Basket | Playoff Serie A2 2022 | Cantù sconfigge Scafati e trascina la serie a gara-4

(Di giovedì 9 giugno 2022) La cronaca e il tabellino di Acqua S. Bernardo-Givova, sfida valida come-3 della finale del Tabellone Argento deidiA2 2021/di. I padroni di casa trionfano con il punteggio di 79-68 ed annullano il primo match.equilibrata per poco più di 30 minuti, con le due squadre separate da un gap minimo. Nell’ultimo quarto, tuttavia,ha inanellato un parziale di 16-0 che di fatto ha messo fine alla partita. Si va dunque a-4, con Bayehe e compagni determinati a far valere ancora il fattore campo. RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI RIVIVI LA DIRETTA LA PARTITA – Ottima partenza dei padroni di casa, che nel segno di ...

Advertising

sportface2016 : Basket, Playoff #SerieA2: #Cantù sconfigge #Scafati e trascina la serie a gara-4 - infoitsport : Basket, playoff Serie A: Una gara-1 da Eurolega: l'Olimpia Milano vince con la difesa e i veterani - AntonioTisi : 21.05, #ZonaCesarini su @Radio1Rai e @Radio1Sport. #Atletica, Wanda Diamond League, @goldengala_roma. #Under21, ga… - NGovo93 : RT @Pallacanestro4T: Ultima partita casalinga della stagione: è finale play-off ?? Ore 19:45 ?????????? ???? ???????? 4?? ?????? ?????????????????? ???????????? ??????????????????… - Pallacanestro4T : Ultima partita casalinga della stagione: è finale play-off ?? Ore 19:45 ?????????? ???? ???????? 4?? ?????? ?????????????????? ???????????? ????????????… -

... vincendo anche la seconda gara dei, ha ottenuto il passaporto per la categoria superiore. '...è una delle eccellenze sportive della nostra città - prosegue Grando - e sta riportando il...Alle squadre interessa molto competere per avere il vantaggio del campo (ai), e la gente non ne ha mai abastanza diNBA '. Silver quindi da una parte apre alla possibilità di rivedere ...La decisione di Zeljko Obradovic e della dirigenza del Partizan Belgrado di non giocare la semifinale playoff del campionato serbo KLS è stata stigmatizzata dal presidente ...Fulmine a ciel sereno in Serbia - anche se il cielo del basket belgradese sereno non è. La notizia dell’ultima ora è che il Partizan di coach Željko ...