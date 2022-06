Advertising

USCremonese : ?? Massimiliano Alvini nuovo allenatore della Cremo ???? Benvenuto, mister ! ??COMUNICATO?? - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: Cremonese, ecco l'annuncio: Alvini è il nuovo allenatore - zazoomblog : Cremonese UFFICIALE: Alvini è il nuovo allenatore. Il comunicato - #Cremonese #UFFICIALE: #Alvini #nuovo - Goalist_it : ?? Lo scorso anno era l’allenatore del #Perugia, ora sostituisce Pecchia - sportli26181512 : Cremonese, Alvini è il nuovo allenatore: c'è l'annuncio ufficiale del club. Le news: Dopo la separazione con Pecchi… -

E' questo il comunicato con cui il club grigiorosso neo - promosso in Serie A annuncia la scelta delallenatore.succede a Fabio Pecchia, che ha lasciato l società lombarda per andare al ...Sulla panchina del Bologna dal 2019, Mihajlovic ha un contratto fino a giugno 2023 CREMONESE: MASSIMILIANO) Ufficiale l'addio di Fabio Pecchia, artefice del ritorno in Serie A dei ..."Perugia, Alvini rescinde. Benvenuto Castori", titola La Nazione. Contratto annuale al nuovo allenatore con rinnovo automatico.Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore della Cremonese. Questo il comunicato sul sito ufficiale del club "U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al ...