Addio Marco Maria Gazzano, colto conoscitore delle arti elettroniche (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci ha lasciato martedì all'alba, dopo una malattia di mesi, Marco Maria Gazzano. Aveva 68 anni, era docente di cinema e arti elettroniche a Roma Tre; è stato uno dei L'articolo proviene da il manifesto.

