X Factor 16 | ecco il curioso modo con cui Fedez e Ambra Angiolini smentiscono di “non avere feeling” Video

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Fervono i preparativi per la prossima edizione di X, condotta per la prima volta da Francesca Michielin 11 anni dopo la vittoria che l’ha consacrata al grande pubblico. Rivoluzione anche sul versante giuria, con il ritorno die il debutto dell’attrice Amba, Rkomi e Dargen D’Amico, reduci dal Festival di Sanremo. Addio dunque a Emma ma soprattutto a Manuel Agnelli, frontman del gruppo rock Afterhours, a cui si deve il merito di aver lanciato i Maneskin. Proprio nelle ultime ore il rapper milanese e l’attrice lanciata sul grande schermo da Ferzan Ozpetek sono stati al centro di un rumor. Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, i rapporti fra i due sarebbero tesi e sembrerebbe esserci già stato qualche diverbio. Sempre secondo la rivista, il gossip sarebbe nato in quantonon è ...

