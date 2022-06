Valcareggi | ' ' Zerbin è prontissimo per il Napoli | Spalletti lo valuterà nel corso del ritiro

Advertising

SportdelSud : ???? Furio Valcareggi, procuratore di Alessio #Zerbin, ha confermato che questa sera il ragazzo di proprietà del… - ContropiedeA : Il prossimo ritiro col Napoli? Noi ci andremo, vedremo se Alessio entrerà nelle simpatie di Spalletti. - ilpodsport : #Calciomercato Valcareggi: “Zerbin? Si giocherà le sue carte in ritiro con il Napoli” #ilpodsport - ilnapolionline : Valcareggi, ag. Zerbin: 'Alessio? Mancini lo ha caricato e gli ha garantito che avrà un'occasione' -… - LuigiLiccardo6 : RT @napolipiucom: Valcareggi: 'Zerbin troppo scetticismo, se la giocherà alla grande' #napoli #Zerbin #ForzaNapoliSempre -

Le parole dell'agente didopo il debutto in Nazionale: "Il futuro A Frosinone si è laureato e ora merita la A" Intervistato da tuttomercatoweb.com, Furio, agente di Alessio, ha parlato dell'esordio in Nazionale del giocatore di proprietà del Napoli. "Quando è entrato in campo mi sono commosso. Tra l'altro ho sempre avuto ...- Napoli, parla l'agente Furio, agente di Alessio, ha parlato dell'esordio in Nazionale del giocatore di proprietà del Napoli a TMW: Clicca su play per guardare il video di ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin: "È stata una bella storia. Ieri, ci siamo presi una bella soddisfazione. Mancini ...Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, ha fatto il punto sul possibile futuro dell'esterno del Napoli che ha fatto il suo esordio con la nazionale italiana. Furio Valcareggi, agente di Alessio ...