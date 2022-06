Ultime Notizie – Italiani pessimisti, 1 su 2 vede nero su futuro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Parola d’ordine: incertezza. Il Covid lascia un segno profondo sulle aspettative di vita futura degli Italiani: per 1 su 2 (48%) il prossimo decennio sarà caratterizzato da instabilità e precarietà. E’ questa la fotografia che emerge da una ricerca Bva-Doxa condotta per Groupama Assicurazioni in occasione della II edizione dell’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030‘ per indagare sulle aspettative post pandemia e guerra degli Italiani al 2030. Una sensazione generale di precarietà che si acuisce maggiormente nelle donne (52%). Inoltre tale percezioni vengono amplificate ulteriormente dalla guerra russa- ucraina accentuando la sensazione generale di instabilità in 6 Italiani su 10 (60%). L’insorgenza di nuovi conflitti internazionali in grado di coinvolgere direttamente l’Italia è infatti oggi una delle maggiori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Parola d’ordine: incertezza. Il Covid lascia un segno profondo sulle aspettative di vita futura degli: per 1 su 2 (48%) il prossimo decennio sarà caratterizzato da instabilità e precarietà. E’ questa la fotografia che emerge da una ricerca Bva-Doxa condotta per Groupama Assicurazioni in occasione della II edizione dell’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030‘ per indagare sulle aspettative post pandemia e guerra deglial 2030. Una sensazione generale di precarietà che si acuisce maggiormente nelle donne (52%). Inoltre tale percezioni vengono amplificate ulteriormente dalla guerra russa- ucraina accentuando la sensazione generale di instabilità in 6su 10 (60%). L’insorgenza di nuovi conflitti internazionali in grado di coinvolgere direttamente l’Italia è infatti oggi una delle maggiori ...

