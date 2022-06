Ultime Notizie – Covid e variante portoghese, primo caso in Campania (Di mercoledì 8 giugno 2022) primo caso di variante portoghese del Covid-19 individuato in Campania. Si tratta di un soggetto vaccinato con tre dosi, proveniente da fuori regione e sottoposto a tampone tra il 21 e 22 maggio. L’Istituto superiore di Sanità ha avvisato la Asl Napoli 1 Centro che dal sequenziamento del tampone è emersa la presenza della variante BA.5, detta variante portoghese. La Asl Partenope ha immediatamente attivato gli approfondimenti richiesti dalle linee guida. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022)didel-19 individuato in. Si tratta di un soggetto vaccinato con tre dosi, proveniente da fuori regione e sottoposto a tampone tra il 21 e 22 maggio. L’Istituto superiore di Sanità ha avvisato la Asl Napoli 1 Centro che dal sequenziamento del tampone è emersa la presenza dellaBA.5, detta. La Asl Partenope ha immediatamente attivato gli approfondimenti richiesti dalle linee guida. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

