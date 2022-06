Uccide Lidia la sua ex, poi scappa ammazza la sua attuale fidanzata e si toglie la vita: le ultime da Vicenza (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ una storia con un inizio drammatico e un finale ancor più tragico quella che arriva da Vicenza. Questa mattina vi avevamo raccontato di un femminicidio: Lidia è stata uccisa dal suo ex, con il quale probabilmente aveva un appuntamento, questa mattina. L’uomo l’ha freddata a colpi di pistola mentre Lidia era ancora a bordo della sua auto. Poi è iniziata una vera e propria caccia all’uomo. L’assassino infatti, come avevano raccontato anche alcuni testimoni, era scappato. Pochi minuti fa, l’epilogo tragico di questa vicenda. L’assassino infatti si è tolto la vita ma prima di farlo, ha ucciso ancora. Ha ucciso la sua attuale fidanzata, commettendo in poche ore, due femminicidi. Uccide la sua ex poi scappa, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ una storia con un inizio drammatico e un finale ancor più tragico quella che arriva da. Questa mattina vi avevamo raccontato di un femminicidio:è stata uccisa dal suo ex, con il quale probabilmente aveva un appuntamento, questa mattina. L’uomo l’ha freddata a colpi di pistola mentreera ancora a bordo della sua auto. Poi è iniziata una vera e propria caccia all’uomo. L’assassino infatti, come avevano raccontato anche alcuni testimoni, erato. Pochi minuti fa, l’epilogo tragico di questa vicenda. L’assassino infatti si è tolto lama prima di farlo, ha ucciso ancora. Ha ucciso la sua, commettendo in poche ore, due femminicidi.la sua ex poi, ...

Advertising

TViweb : Post Edited: Il killer di Lidia uccide anche l’attuale compagna, poi si toglie la vita – Chiusa la Tangenziale: pau - TViweb : Post Edited: Il killer di Lidia uccide anche l’attuale compagna, poi si toglie la vita: trovato in Tangenziale con i - TViweb : Post Edited: Il killer di Lidia uccide un’altra donna e poi si toglie la vita: trovato in Tangenziale con cadavere a - TViweb : Post Edited: Il killer di Lidia uccide un’altra persone e poi si toglie la vita: trovato in Tangenziale con un c - TViweb : Post Edited: Il killer di Lidia uccide un’altra persone e poi si toglie la vita -