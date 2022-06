“Tratta il rinnovo…”: Juve, brutte notizie per Allegri dal mercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ci sono brutte notizie sia per tifosi della Juve che per Allegri. Un obiettivo di mercato, infatti, sta Trattando il rinnovo con il suo club. La Juventus vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria dello scudetto, dopo due quarti posti consecutivi. La dirigenza bianconera, infatti, si sta adoperando per rinforzare la rosa a disposizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ci sonosia per tifosi dellache per. Un obiettivo di, infatti, stando il rinnovo con il suo club. Lantus vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria dello scudetto, dopo due quarti posti consecutivi. La dirigenza bianconera, infatti, si sta adoperando per rinforzare la rosa a disposizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

MassiDL273 : RT @fcin1908it: Il nuovo main sponsor dell'#Inter, DigitalBits, garantirà 85 mln + bonus in 3 anni. Introito salirà di anno in anno. Second… - TUTTOJUVE_COM : Dalla Germania - L'Eintracht tratta il rinnovo con Kostic fino al 2026 - LuciLuci78 : RT @fcin1908it: Il nuovo main sponsor dell'#Inter, DigitalBits, garantirà 85 mln + bonus in 3 anni. Introito salirà di anno in anno. Second… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Kostic Juve (Bild), l’Eintracht tratta il rinnovo! Cifre e dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea htt… - gilnar76 : Kostic Juve (Bild), l’Eintracht tratta il rinnovo! Cifre e dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Spezia: Gotti nuovo tecnico, piace il ds doriano Osti ... con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, dopo una serie di colloqui con l'uomo mercato ... Gotti era il primo obiettivo per sostituire Thiago Motta, con cui si tratta in questi giorni la ... Altra conferma per lo Sporting Club Ercolanese: Carbonaro resterà in granata Dopo la certezza di capitan Tufano, è seguita l'ufficialità di un altro rinnovo. Si tratta del difensore Marco Carbonaro che continuerà a vestire la casacca vesuviana. Ecco quanto annunciato dal ... ... con opzione diper un'ulteriore stagione, dopo una serie di colloqui con l'uomo mercato ... Gotti era il primo obiettivo per sostituire Thiago Motta, con cui siin questi giorni la ...Dopo la certezza di capitan Tufano, è seguita l'ufficialità di un altro. Sidel difensore Marco Carbonaro che continuerà a vestire la casacca vesuviana. Ecco quanto annunciato dal ...