Tennis, Alexander Zverev operato alla caviglia destra. “È stata la scelta migliore” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nella giornata di ieri Alexander Zverev si è sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito alla rottura dei legamenti della caviglia destra rimediata durante la recente sfida con Rafael Nadal in semifinale al Roland Garros 2022. Il 25enne tedesco, che lunedì prossimo diventerà n.2 del ranking ATP, dovrà affrontare quindi un lungo periodo di stop e salterà con ogni probabilità Wimbledon. “Tutti noi abbiamo il nostro percorso nella vita. Questo fa parte del mio. La prossima settimana raggiungerò il mio best ranking in carriera da numero due del mondo, ma questa mattina ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico. Dopo un ulteriore esame in Germania, abbiamo ricevuto conferma che i tre legamenti laterali della mia caviglia destra si sono strappati“, scrive Sasha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nella giornata di ierisi è sottoposto ad un intervento chirurgico in seguitorottura dei legamenti dellarimediata durante la recente sfida con Rafael Nadal in semifinale al Roland Garros 2022. Il 25enne tedesco, che lunedì prossimo diventerà n.2 del ranking ATP, dovrà affrontare quindi un lungo periodo di stop e salterà con ogni probabilità Wimbledon. “Tutti noi abbiamo il nostro percorso nella vita. Questo fa parte del mio. La prossima settimana raggiungerò il mio best ranking in carriera da numero due del mondo, ma questa mattina ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico. Dopo un ulteriore esame in Germania, abbiamo ricevuto conferma che i tre legamenti laterali della miasi sono strappati“, scrive Sasha ...

Advertising

andreastoolbox : #Alexander Zverev operato con successo: 'È stata la scelta migliore' - TramoMario : RT @TennisWorldit: Alexander Zverev operato con successo: 'È stata la scelta migliore' - sportli26181512 : Zverev dopo l'operazione: 'Farò il possibile per tornare ancora più forte': Messaggio Instagram per Alexander Zvere… - RSIsport : ?? Alexander Zverev è stato operato alla caviglia destra, ma ancora non si sa quando potrà tornare in campo #RSISport - sportal_it : Alexander Zverev, tempi di recupero più chiari dopo l'infortunio -