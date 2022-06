Spezia, Gotti sarà il nuovo allenatore: si attende la rescissione di Thiago Motta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lo Spezia si prepara ad accogliere Luca Gotti, scelto come nuovo tecnico per la stagione 2022-23. L’ex allenatore dell’Udinese prenderà il posto di Thiago Motta e firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo. Prima dell’ufficialità, però, la società deve finalizzare la rescissione del contratto con Thiago Motta, che dovrebbe comunque arrivare a breve. Per quanto riguarda il mercato, invece, i liguri attendono l’esito del ricorso presentato al Tas di Losanna. La speranza è ovviamente che venga tolto il blocco degli affari in entrata, per il momento fino all’estate 2023. Ciononostante, lo Spezia potrà comunque riscattare Kevin Agudelo e Ray Manaj, versando rispettivamente 2,5 milioni nelle casse del Genoa e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Losi prepara ad accogliere Luca, scelto cometecnico per la stagione 2022-23. L’exdell’Udinese prenderà il posto die firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo. Prima dell’ufficialità, però, la società deve finalizzare ladel contratto con, che dovrebbe comunque arrivare a breve. Per quanto riguarda il mercato, invece, i liguri attendono l’esito del ricorso presentato al Tas di Losanna. La speranza è ovviamente che venga tolto il blocco degli affari in entrata, per il momento fino all’estate 2023. Ciononostante, lopotrà comunque riscattare Kevin Agudelo e Ray Manaj, versando rispettivamente 2,5 milioni nelle casse del Genoa e ...

Advertising

sportface2016 : #Spezia, #Gotti sarà il nuovo allenatore: si attende solo che #ThiagoMotta rescinda il contratto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Preso Gotti in panchina, ora il club ligure punta il d.s. doriano Osti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Preso Gotti in panchina, ora il club ligure punta il d.s. doriano Osti - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Preso Gotti in panchina, ora il club ligure punta il d.s. doriano Osti - napolimagazine : SPEZIA - Preso Gotti in panchina, ora il club ligure punta il d.s. doriano Osti -