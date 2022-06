Serie A - si valuta un cambio del format

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport conferma l'ipotesi futura di introdurre nel campionato diA alcuni cambiamenti come l'inserimento dei playoff. Per questa ragione tutti i club si starebbero muovendo per alcune novità, tra le tante si chiederà la deroga per l'assegnazione dello scudetto in caso di arrivo di due squadre a pari punti. Diversamente da quanto attualmente accade ovvero la regola degli scontri diretti, si vorrebbe reintrodurre lo spareggio con una partita decisiva che recluterebbe il vincitore del campionato.