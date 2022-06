(Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono stati diramati i nomi dei 25per i Campionatidiin programma ad Antalya, in Turchia, dal 17 al 22 giugno: quattro atleti per ciascuna specialità parteciperanno alle gare individuali, inoltre gli azzurri saranno presenti in tutte le prove a squadre, con tre titolari, una riserva in loco ed una in Italia. Nei primi tre giorni si disputeranno le sei gare individuali, negli ultimi tre spazio alle prove a squadre: glino aa tre anni di distanza dall’ultima edizione, quella di Dusseldorf 2019, nella quale l’Italia conquistò 10 medaglie, di cui due d’oro, due d’argento e sei di bronzo. IFioretto maschile: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, ...

Advertising

ottopagine : Scherma, Europei: convocata la salernitana Rossella Gregorio #Salerno - ottopagine : Scherma, Cuomo fuori dai convocati di Chiadò per Europei e Mondiali #Napoli - ottopagine : Scherma, Europei: nella sciabola il ct Zanotti si affida a Curatoli #Napoli - Benedet56240868 : RT @Federscherma: CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI – I 25 AZZURRI CONVOCATI PER ANTALYA 2022 - sportface2016 : #Scherma, Europei #Antalya 2022: ecco i 25 convocati dell'#Italia -

OA Sport

Di seguito il quadro completo di tutti i convocati per glie il programma. CAMPIONATIASSOLUTI 2022 - Antalya (Turchia), 17 - 22 giugno 2022 I CONVOCATI Fioretto maschile Alessio ...Di seguito il quadro completo di tutti i convocati per glie il programma. CAMPIONATIASSOLUTI 2022 - Antalya (Turchia), 17 - 22 giugno 2022 I CONVOCATI Fioretto maschile Alessio ... Scherma, Europei 2022: i convocati dell'Italia. L'evento torna a svolgersi dopo 3 anni! La scherma italiana si prepara ai Campionati Europei Assoluti Antalya 2022. Sono 25 in tutto gli atleti azzurri convocati dei responsabili d’arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la ...Roma – La scherma italiana è pronta ad affrontare i Campionati Europei Assoluti Antalya 2022. Sono 25 in tutto gli atleti azzurri convocati dei responsabili d’arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nic ...