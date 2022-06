Referendum e comunali, nessun obbligo di mascherina per andare a votare. E solo 'fortemente raccomandata' (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'obbligo non c'è ma il suo uso è 'fortemente raccomandato'. Stiamo parlando della mascherina per accedere al voto di domenica prossima, quando sono in programma cinque Referendum e il primo turno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'non c'è ma il suo uso è 'raccomandato'. Stiamo parlando dellaper accedere al voto di domenica prossima, quando sono in programma cinquee il primo turno ...

Advertising

SkyTG24 : Elezioni comunali e referendum, la mascherina ai seggi è 'raccomandata' e non obbligatoria - thewaterflea : RT @EBurreddu: Elezioni comunali e referendum, la mascherina ai seggi è 'raccomandata' e non obbligatoria Farsi sentire serve... - infoitinterno : Elezioni comunali e referendum, la mascherina ai seggi è 'raccomandata' e non obbligatoria - ContinuouSafety : RT @EBurreddu: Elezioni comunali e referendum, la mascherina ai seggi è 'raccomandata' e non obbligatoria Farsi sentire serve... - charliecarla : RT @EBurreddu: Elezioni comunali e referendum, la mascherina ai seggi è 'raccomandata' e non obbligatoria Farsi sentire serve... -