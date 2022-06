Pugni nel vuoto sul ring: morto il pugile Buthelezi per danni cerebrali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il peso leggero sudafricano Simiso Buthelezi è morto dopo aver subito un'emorragia cerebrale a seguito di un incontro di boxe disputato nel fine settimana a Durban. Il 24enne stava affrontando ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il peso leggero sudafricano Simisodopo aver subito un'emorragia cerebrale a seguito di un incontro di boxe disputato nel fine settimana a Durban. Il 24enne stava affrontando ...

