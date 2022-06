Pirlo, tentazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) La lunga attesa di Andrea Pirlo sta per finire. In Turchia il suo nome è ormai sulla bocca di tutti: il Fatih Karagümrük sta alzando la posta per ottenere il suo sì, mentre anche al Galatasaray la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 giugno 2022) La lunga attesa di Andreasta per finire. In Turchia il suo nome è ormai sulla bocca di tutti: il Fatih Karagümrük sta alzando la posta per ottenere il suo sì, mentre anche al Galatasaray la ...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Pirlo torna in panchina: l’ex Juve riparte dalla Serbia? L’ultima esotica tentazione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #Live… - gilnar76 : Pirlo torna in panchina: l’ex Juve riparte dalla Serbia? L’ultima esotica tentazione #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : Pirlo torna in panchina: l'ex Juve riparte dalla Serbia? L'ultima esotica tentazione - -